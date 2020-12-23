دكرنس يستضيف بنى عبيد فى ديربى دقهلاوى مرتقب

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يستضيف غدا الخميس فى الثانية والنصف عصرا دكرنس على إستاد شربين الرياضى ضيفه وجاره بنى عبيد فى قمة دقهلاوية مرتقبة من عشاق وجماهير الفريقين.



المباراة كان مقررا لها أن تقام على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس قبل أن يطلب مسئولى دكرنس بنقلها لإستاد شربين بسبب أعمال الصيانة بملعب كرة القدم بنادى دكرنس.



و أنهى الجهاز الفنى لدكرنس بقيادة مصطفى عبده إستعداداته لمباراة الغد حيث تدرب الفريق بستاد شربين خلال اليومين الماضيين حيث يسعى لمواصلة إنتصاراته بعد الفوز الكبير الذى حققه الجولة الماضية أمام بيلا.



وتعرض دكرنس للهزيمة هذا الموسم على ملعبه أمام سبورتنج فيما تعادل فى مباراتين أمام أبوقير للأسمدة و مالية كفرالزيات.



على الجانب الأخر أنهى اليوم بنى عبيد بقيادة عادل صديق تدريباته قبل لقاء الغد أمام دكرنس ببعض التدريبات الخفيفة قبل أن يعلن الجهاز الفنى عن قائمة اللاعبين إستعدادا للمباراة.



ولم ينجح بنى عبيد فى تحقيق أى فوز حتى الآن بعد مرور ٤ جولات حيث تعادل أمام كفرالشيخ ، بلدية المحلة ، الأوليمبى بينما تعرض للهزيمة فى مباراة واحدة أمام المنصورة بهدف.



ويحتل دكرنس المركز السابع برصيد خمس نقاط بعدما تغلب فى الجولة الماضية على بيلا برباعية نظيفة فيما يحتل بنى عبيد المركز الحادى عشر برصيد ثلاث نقاط.