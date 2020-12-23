أسعار النفط تواصل التعافي بنهاية التعاملات و"برنت" فوق الـ 50 دولار

واصلت أسعار النفط التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.





في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





وتضرر النفط في التعاملات المبكرة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بعدم التوقيع على قانون إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 892 مليار دولار، مطالباً بزيادة أموال التحفيز.





وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية في الجلستين الماضيتين على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.3 بالمائة إلى 48.12 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 1.9 بالمائة إلى 51.04 دولار للبرميل.