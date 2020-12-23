غدًا.. مسحة طبية جديدة لموسيماني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يخضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسحة طبية غدا الخميس لتحديد موقفه من الخروج من المستشفى.

وكان موسيماني قد تعرض للإصابة بكورونا، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للبروتوكول العلاجي المتبع من وزارة الصحة.

وأكد مصدر، أن موسيماني حاليا  حالته الصحية مستقرة للغاية وسيخضع لمسحة طبية صباح الغد الخميس، لتحديد موعد خروجه من المستشفى.

وأضاف، في حال تحول نتيجة المسحة من إيجابية لسلبية فسيخرج غدا من المستشفى، ويقود تدريبات الفريق بعد غدٍ الجمعة. 

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر اليوم، في إطار ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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