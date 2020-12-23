البورصات الأوروبية ترتفع بشكل قوي في ختام التعاملات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
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انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع كبير مع التفاؤل بشأن صفقة البريكست.

وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 3.7 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل لصفقة تنظم العلاقة التجارية بين الجانبين بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات حيث  صعد "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة إلى 395.4 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 6495.7 نقطة.

كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 13587.2 نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي بنحو 1.1 بالمائة إلى مستوى 5527.5 نقطة.

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