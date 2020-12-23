برلمانية: زيادة مقاعد المرأة داخل البرلمان شيء مشرف

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قالت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، أن زيادة مقاعد المرأة داخل البرلمان شيء مشرف، ولابد أن يكون لدى المرأة أداء مشرفة لتشريف السيدات خلال الفترة المقبلة، موضحة أن كل دائرة لها طبيعتها الخاصة، وأن تعمل على تقديم يؤكد للمواطن أن اختياره للنائب صحيح.



وأوضحت النائبة مي غيث، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الناس تبحث عن شخص يثقون فيه، ويكون صوتهم الحقيقي في البرلمان سواء كان رجل او سيدة، بالإضافة إلى أن مشاركة الشباب أعطت انطباع وثقة في أن نكون صوتهم خلال الفترة المقبلة، وأصبح هناك مشاركة سياسية للشباب، ونتمنى تكون المشاركات أقوى خلال الفترات المقبلة.



وأشارت إلى أن والدها كان عمدة القرية التي ترشحت فيها، وهذا ساعدها كثيرا مع المواطنين في التأكيد لهم بأنها سوف تخدمهم وتقدم لهم شيء مختلف، لافتة إلى أن التفاف البلد حولها ساعدها كثيرا.



وأضافت أن أكثر مشكلة مؤرقة للمواطنين هي توفير الدخل أو زيادة الدخل، منوهة بأن زوجها متفهم دورها كنائبة ويساعدها كثيرا وهو من دفعها للترشح في مجلس النواب.