غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة، حيث تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، وذلك في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، والقضاء على الدروس الخصوصية.



وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة اليوم، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، جرى فورا رصد الأماكن وغلقها، وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.



وأكد محافظ القليوبية، أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.