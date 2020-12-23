غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بطوخ
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:15 م
محمد ضوه
Advertisements
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة، حيث تمكنت من تشميع وغلق 4 سناتر بمدينة طوخ، وذلك في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، والقضاء على الدروس الخصوصية.
وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة اليوم، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، جرى فورا رصد الأماكن وغلقها، وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وأكد محافظ القليوبية، أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.
وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة اليوم، إنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية، جرى فورا رصد الأماكن وغلقها، وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وأكد محافظ القليوبية، أنه تحررت محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، ونبه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.