أحمد موسي يهاجم ترامب: "بنجيب أحدث الأسلحة بأموال المصريين" (فيديو)

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علق الإعلامي أحمد موسى، على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء مصر أسلحة من أموال المعونة الأمريكية.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «والله إحنا مش عايشين على المعونة، ومزاعم شرائنا أسلحة من روسيا بأموال المعونة كذب»، مضيفا «مصر تنفق مليارات على المشروعات القومية».



وأضاف «أنا مصر محدش يقدر يضغط عليا، إحنا بنجيب السلاح من أي مكان بالعالم من أموال الشعب المصري، مصر مش محتاجة حد يبقشش عليها»، معلقا «نحن لا نقبل إملاءات من أي أحد، والمعونة الأمريكية مشروطة، ما بنخدهاش فلوس».



وأكمل «استخدام مصر لأي سلاح بمثابة قوة للدولة المنتجة له، ما فيش مواطن مصري يقبل اللي قاله ترامب، مصر دولة كبيرة تحصل على أحدث أسلحة بالعالم من أموال المصريين».



ووجه موسى رسالة إلى الجماعة الإرهابية قائلا «محدش يقدر يضغط على مصر لا ترامب ولا بايدن ولا غيره».

