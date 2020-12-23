التنمية المحلية تكشف عقوبة مخالفة القرارات المتعلقة برأس السنة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإيقاف احتفالات ليلة رأس السنة، لافتًا إلى أن هناك عقوبة مالية وغلق للمنشآت المخالفة لقرار عدم الاحتفال برأس السنة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم إصدار قرار بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات بنسبة 50% خاصة لأصحاب الأمراص المزمنة والسيدات التي لديها أطفال أقل 12 عام.

وتابع: "قاربنا على غلق 9400 محل من المحال العامة المخالفة لقرارات كورونا، بالإضافة إلى المقاهي والورش والسناتر".

واستكمل: "سنواجه بمنتهى الحزم والحسم كل ما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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