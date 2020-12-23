متحدث الحكومة يكشف حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في مصر

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي انتشرت في بريطانيا في مصر.



وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه حتى الآن لم يتم إثبات ظهور السلالة الجديدة للفيروس في مصر.



وأشار إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس وصل إلى 911، ومن المتوقع أن تصبح الأعداد ضعف هذا الرقم في الفترة المقبلة، موضحًا أن عدد مستشفيات العزل وصل إلى 363 مستشفى وهو نفس العدد الذي استخدم في ذروة الإصابة بالموجة الأولى.



وأوضح أن عدد الإصابات تزداد في متوالية يوميًا، لافتًا إلى أن هناك اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لبحث تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل فوري وكذلك مناقشة كل السيناريوهات الخاصة بليلة رأس السنة مع إمكانية تطبيق إجراءات مشددة.

