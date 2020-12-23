الخميس.. ساقية الصاوي تستقبل علي حدوتة بعد انضمامه لمنيب باند

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يستعد المطرب الشاب على حدوتة الذى انضم لفرقة "منيب باند" لحفل غنائى على الطريقة النوبية بسقية الصاوى يوم الخميس القادم 24 ديسمبر بقاعة الحكمة في الزمالك، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

يشار إلى أن " حدوتة" يشدو في الحفل بباقة من أغاني التراث النوبي للنجم الكبير الكينج محمد منير من بينها: "الليلة يا سمرا، ام العيال العشرية، تعالي نلضم اسامينا، حدوتة مصرية" بالاشتراك مع نخبة من أروع الموسيقيين لتقديم أغاني التراث من ميراث الفنان أحمد منيب.



الجدير بالذكر أن "منيب باند" فرقة موسيقية نوبية تقدم كل الألحان التي لحنها الفنان أحمد منيب والتي غناها بصوته، حيث تأسست في 2011، على يد خالد أحمد منيب نجل الراحل أحمد منيب، وذلك في الذكرى العشرون لرحيل والده، وتتميز الفرقة بالموسيقى والإيقاع النوبي في الموسيقى المصرية مما أضاف على الأغنية شكل مصري جديد بثقافة الجنوب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حدوته الفجر اخبارر الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يحدد موعد مباراة الإياب ضد بطل النيجر

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الهجومية

منذ ثلث ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ إداري يحرم تلا من نقطة التعادل أمام بلبيس بالقسم الثالث (صورة)

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تأجيل القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدًا.. احتفالية إحياء ذكرى أحمد منيب بساقية الصاوي

اليوم.. حفل غنائي لـ منيب باند في ساقية الصاوي

احتفالا بذكرى عيد ميلاد.. جولة في حياة الكينج محمد منير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن