الخميس.. ساقية الصاوي تستقبل علي حدوتة بعد انضمامه لمنيب باند

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يستعد المطرب الشاب على حدوتة الذى انضم لفرقة "منيب باند" لحفل غنائى على الطريقة النوبية بسقية الصاوى يوم الخميس القادم 24 ديسمبر بقاعة الحكمة في الزمالك، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.



يشار إلى أن " حدوتة" يشدو في الحفل بباقة من أغاني التراث النوبي للنجم الكبير الكينج محمد منير من بينها: "الليلة يا سمرا، ام العيال العشرية، تعالي نلضم اسامينا، حدوتة مصرية" بالاشتراك مع نخبة من أروع الموسيقيين لتقديم أغاني التراث من ميراث الفنان أحمد منيب.







الجدير بالذكر أن "منيب باند" فرقة موسيقية نوبية تقدم كل الألحان التي لحنها الفنان أحمد منيب والتي غناها بصوته، حيث تأسست في 2011، على يد خالد أحمد منيب نجل الراحل أحمد منيب، وذلك في الذكرى العشرون لرحيل والده، وتتميز الفرقة بالموسيقى والإيقاع النوبي في الموسيقى المصرية مما أضاف على الأغنية شكل مصري جديد بثقافة الجنوب.