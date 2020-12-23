وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص الخطبة للتحذير من خطر المخدرات

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة،بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها ، وحرمة تعاطيها، بالإضافة إلى أهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها.

ويأتي توجيه معاليه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ويأتي منها آفة المخدرات والمسكرات، وتبيان جرم مروجيها، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع وتسهم في نشر الأمن وتعزيز الوسطية والاعتدال.