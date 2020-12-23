عرض مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر الأحد القادم على قناة ON

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أعلن الفنان أحمد زاهر عن موعد عرض مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "لؤلؤ".



ونشر زاهر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، مساء الفل أولى حلقات مسلسل لؤلؤ الأحد القادم على قناة on, mbc1 يارب يعجبكم.



يذكر ان آخر أعمال زاهر بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.