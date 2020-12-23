تجديد التعاون الفني بين رامي جمال ونجوم ريكوردز..وأغنية جديدة خلال أيام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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جدد الفنان رامي جمال التعاون الفني مع شركة "نجوم ريكوردز" في حضور هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل مدير شركة نجوم ريكوردز، على أن يكون التعاون في ألبوم غنائى جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، علي أن يتم طرح باقي الألبوم علي مراحل في عام 2021.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" علي مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

وحصل الفنان رامي جمال في عام 2020 على العديد من الجوائز منها أفضل ألبوم عن "أنا لوحدي"، وجائزة أفضل كليب عن "سقف"، وجائزة الفنان الشامل.

يذكر أن رامي جمال تعاون فى ألبوم "انا لوحدي" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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