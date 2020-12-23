بسبب فتاة.. إصابة 3 أشخاص في مشاحرة بالأسلحة في تمى الأمديد بالدقهلية

Advertisements

نشبت مشاجرة بين 3 شباي، بالأسلحة البيضاء نشبت بسبب معاكسة فتاه بقرية منشاة بطاش التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.



حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفي السنبلاوين العام 3 أشخاص مصابين.



وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وبالفحص والتحري تبين اصابه محمد شوقي مجند ومصاب بجرح قطعي وكسر باليد اليسري، وشقيقه شوقي عامل مصاب بجرح قطعي بالرأس، وإصابة عبد العزيز نشأت سائق ومصاب بجرح بفروة الرأس.



وبالتحقيقات تبين حدوث مشاده كلاميه بين الطرفين اثناء معاتبه الثالت على معاكسة احدي الفتيات بالقرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6680 جنح مركز تمي الأمديد وجاري العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.



امن الدقهلية، تمي الامديد، قرية منشأة بطاش، معاكسة فتاة، مستشفي تمي الامديد.