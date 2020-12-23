بسبب فتاة.. إصابة 3 أشخاص في مشاحرة بالأسلحة في تمى الأمديد بالدقهلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
نشبت مشاجرة بين 3 شباي، بالأسلحة البيضاء نشبت بسبب معاكسة فتاه بقرية منشاة بطاش التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية. 

حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفي السنبلاوين العام 3 أشخاص مصابين.

وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وبالفحص والتحري تبين اصابه محمد شوقي مجند ومصاب بجرح قطعي وكسر باليد اليسري، وشقيقه شوقي عامل مصاب بجرح قطعي بالرأس، وإصابة عبد العزيز نشأت سائق ومصاب بجرح بفروة الرأس.

وبالتحقيقات تبين حدوث مشاده كلاميه بين الطرفين اثناء معاتبه الثالت على معاكسة احدي الفتيات بالقرية. 

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6680 جنح مركز تمي الأمديد وجاري العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

امن الدقهلية، تمي الامديد، قرية منشأة بطاش، معاكسة فتاة، مستشفي تمي الامديد.

أخبار تهمك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تأجيل القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية

منذ 39 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعة

متحدث الوزراء يكشف حقيقة فرض الغلق الجزئي بعد تزايد إصابات كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

هل الحكومة تستعد للإغلاق التام لمواجهة كورونا؟.. متحدث الوزراء يُجيب

منذ أقل من ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 21 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن