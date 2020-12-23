التعليم العالي: تحويل القصر العيني الفرنساوي لمستشفى عزل



وأشار إلى أن جامعة القاهرة قررت تحويل القصر العيني الفرنساوي بالإضافة إلى مستشفى الباطنة لمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا، موضحا أن جامعة عين شمس قررت تحويل المستشفى الميداني في العباسية بسعة 200 سرير إلى مستشفى عزل بالإضافة إلى المستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة بسعة 5 آلاف سرير.



وأوضح أن هناك مستشفيات للعزل تابعة لجامعة الأزهر وأخرى ومستشفيتين للعزل في محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه في البداية كان يتم عزل جميع مصابي فيروس كورونا في المستشفيات، ولكن بعد الخبرة رأينا أنه من أفضل أن يكون العزل لمن تظهر عليهم أعراض بسيطة في المنزل خاصة إذا لم يكونوا من كبار السن.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية يزيد عن 37 ألف وتم تخصيص 6 آلاف سرير لإصابات كورونا، موضحًا أن هناك 5 آلاف جهاز تنفس صناعي من بينهم ما يزيد عن الألفي جهاز مخصص لإصابات الكورونا.



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه بناء على قرارات مجلس الوزراء قررت المستشفيات الجامعية أن تقوم بزيادة السعة الاستيعابية لها بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه سيتم زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية خاصة في القاهرة باعتبارها المحافظة الأعلى في نسبة الإصابات.