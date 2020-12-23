بعد تأجيل القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي.





موعد مباراة الزمالك وسموحة





يحل الزمالك، ضيفا على نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وسموحة، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل فريق الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سموحة المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.





وكان من المفترض أن يلاقي الزمالك نظيره الغزالة التشادي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن تم إلغاء المباراة واعتبار الأبيض فائزا بعد انسحاب الطرف الثاني.





وفي آخر لقاءاته في الدوري تعادل إيجابيًا أمام بيراميدز، بهدف ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما تعادل سموحة أمام الاتحاد السكندري بهدف.





ويتجهز سموحة لمواجهة وادي دجلة، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



