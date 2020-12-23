أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "30 مارس" بهذه الطريقة

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روج الفنان أحمد خالد صالح لفيلمه الجديد بعنوان " 30 مارس".



ونشر أحمد البوستر الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:" أول بوستر لفيلم 30 مارس قريباً بجميع دور العرض .. بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح وإنچي المقدم وصبري فواز ومحمد علي رزق وندى موسى وأسماء أبو اليزيد ، إنتاج دانا وديجيتال ستار ، تأليف حامد المدني وإخراج أحمد خالد موسى".



ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يُدعى "علي"، تراوده أحلامًا في منامه، لكنها تتحقق في الواقع عند استيقاظه، لافتًا أن الأحداث تدور حول جريمة قتل.



فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

