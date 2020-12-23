غدا.. إنجى علي تستضيف المطربة بوسي فى أسرار النجوم على نجوم FM100.6

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تستضيف الإعلامية المتميزه إنجى على غدًا الخميس المطربه والفنانة بوسي الساعة الثامنه مساءا على محطة وراديو نجوم FM 100.6.



وتتحدث بوسي عن أهم المحطات الفنية منذ بدايتها ونجاحها وتألقها بعد أن اتجهت للتمثيل ومن أهم أعمال الفنانة بوسىي الأغنية الشهيرة أه يا دنيا ومن أهم أعمالها فى التمثيل "تتح "،"عمر وسلوى"، "أهل العيب"، "يجعله عامر أمان يا صاحبى"،"عيال حريفه الحرب العالميه الثالثه"، جوازه ميري"، " الألماني"،" عبده موته"،" عش البلبل "،"الحساب يجمع "،"حالة عشق"،" أزمه نسب"،" جراب حواء "وغنت "بوسى تترات ملسلسلات الخانكة ويا أنا يا انتى وولاد تسعه والحساب يجمع".





