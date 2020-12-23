إبراهيم عيسى: "الكرة فى مصر مسرحية وكلنا قاعدين بنتفرج عليها"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن تضخم صوت الحديث عن كرة القدم، يزداد، حينما تتراجع المجتمعات فى الحديث عن السياسة أو حينما تتراجع الحياة السياسية، ولكن الوسط الرياضى فى مصر، غير معقد ومتشابك، ويتاجر بالتعصب، وحجم الفساد الموجود فى عالم الرياضة سواء فى الفيفا أو الكاف، كبير.

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، الوسط الرياضى مسرحية واحنا بنتفرج عليها، ليس فى مصر فقط، ولكن فى كل أنحاء العالم، فالإتحاد الدولى قال لابد من وجود انتخابات قبل 31 يناير، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضى فى مصر.

وتابع، الكرة فى مصر، تضعها فى المشهد العالمى والأفريقى بقوة، فهناك البعض فى الدولة منزعجين من إقامة انتخابات مبكرة قبل 31 يناير، ويريد تعطيلها بحجة أن الفيفا يتدخل فى القوانين المصرية، وأن لدينا قرار بعدم عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية خلال 6 شهور.

وأردف، يدعى البعض أن الخارج يتدخل فى سيادتنا، مثل الفيفا، فهو الاتحاد الدولى لكرة القدم، ولديه قواعده، وعلينا أن نلتزم بها، "الفيفا مش هتموت والكرة المصرية ليست شريان الحياة للإتحاد الدولى"

وأكد، نحتاج للعالم، فلا داعى للأفكار التى نزرعها فى العقول، ولا يمكن أن نعيش منفردين، سواء الفيفا وكرة القدم، وحتى الاقتصاد والمنظمات الكبرى، لأننا جزء من العالم، وعلينا أن نلتزم بقوانين هذا العالم.

واستطرد، هانى أبو ريدة من الأسماء المهمة، وعلى أى شخص يريد أن ينافسه، يطرح نفسه فى الانتخابات، فلا يجب أن نطرح مصر بشكل مشوش.

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