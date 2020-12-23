صندوق تحيا مصر: 4 طن دواجن لدعم وجبات مرضى كورونا والاطقم الطبية

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قال الدكتور محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة الصندوق الخامسة لأزمة كورونا توفر 24 ألف قفاز طبي، وآلاف الكمامات الطبية، وآلاف لترات الكحول، بالإضافة لتوفير 4 طن دواجن لتدعم الوجبات التي تقدم للمرضى أو الأطقم الطبية في المستشفيات، ويتم دعم الأطفال بلا مأوى من خلال دور المجتمع المدني.



وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضاتئية "ON"، مساء الأربعاء، أن هذه المساعدات تقدم لـ21 مستشفى منهم مستشفيات تابعة للأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي وبعض مستشفيات الحميات، مشيرًا إلى أن القافلات المقبلة ستستهدف باقي المحافظات الأخرى.

