تامر أمين عن زيادة إصابات كورونا: "رجعنا تاني لفترة الرعب" (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين، إن الاحتفالات المقدسة والدينية سيتم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، وغم ذلك هناك تجمع من قبل المواطنين في احتفالات خاصة سواء في المنازل، معقبًا: "هذا الجزء المستهتر من الناس هو اللي جايب لينا الكافية".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، لمذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، ان الإصابات تجاوز الـ900 حالة بفيروس كورونا، والوفيات تجاوزت الـ40 حالة، متابعًا: "رجعنا للأرقام الكبيرة، اللي في فترة الرعب من كورون... الناس مقضياها وبيسهروا ولا فارق معاهم".

ولفت إلى أن السلالة الثانية من فيروس كورونا بها إصابات في الاطفال، ورغم ذلك الكثير من المواطنين يعيشون حياتهم بشكل اعتيادي تمامًا، متابعًا: "استهتار البعض يبوظ التزام الكل". 

أخبار تهمك

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية

منذ 37 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تأجيل القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ ثلث ساعة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

هل الحكومة تستعد للإغلاق التام لمواجهة كورونا؟.. متحدث الوزراء يُجيب

منذ ساعة الا ربع

متحدث الوزراء يكشف حقيقة فرض الغلق الجزئي بعد تزايد إصابات كورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن