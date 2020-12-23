تامر أمين عن زيادة إصابات كورونا: "رجعنا تاني لفترة الرعب" (فيديو)

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قال الإعلامي تامر أمين، إن الاحتفالات المقدسة والدينية سيتم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، وغم ذلك هناك تجمع من قبل المواطنين في احتفالات خاصة سواء في المنازل، معقبًا: "هذا الجزء المستهتر من الناس هو اللي جايب لينا الكافية".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، لمذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، ان الإصابات تجاوز الـ900 حالة بفيروس كورونا، والوفيات تجاوزت الـ40 حالة، متابعًا: "رجعنا للأرقام الكبيرة، اللي في فترة الرعب من كورون... الناس مقضياها وبيسهروا ولا فارق معاهم".



ولفت إلى أن السلالة الثانية من فيروس كورونا بها إصابات في الاطفال، ورغم ذلك الكثير من المواطنين يعيشون حياتهم بشكل اعتيادي تمامًا، متابعًا: "استهتار البعض يبوظ التزام الكل".

