سليمان حجاب سكرتير لمنطقة السويس لكمال الأجسام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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قرر الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، اختيار الكابتن سليمان حجاب، سكرتير عام لمنطقة السويس لكمال الأجسام.

وقد نشر سليمان حجاب ، احد أبطال لعبة كمال الأجسام على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " مع الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الاجسام، سكرتير منطقة السويس لكمال الاجسام الحمد لله".

يذكر أن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد الأفريقي لكمال الأجسام، يتولى رئاسة الاتحادين المصري والعربي والمساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

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