نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حجم الإصابة التي تعرض لها روريجو لاعب فريق ريال مدريد خلال مباراة فريقه أمام غرناطة والمقامة حاليا على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان رودريجو قد غادر ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة متأثرًا بالإصابة وحل زميله ماركو أسينيسيو.

وكشف إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية بأن رورديجو يعاني من الأصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف جاره أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

أخبار تهمك

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ 19 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن