نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:46 م
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حجم الإصابة التي تعرض لها روريجو لاعب فريق ريال مدريد خلال مباراة فريقه أمام غرناطة والمقامة حاليا على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.
وكان رودريجو قد غادر ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة متأثرًا بالإصابة وحل زميله ماركو أسينيسيو.
وكشف إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية بأن رورديجو يعاني من الأصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف جاره أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.