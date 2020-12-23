خبير يكشف حقيقة دخول شركة آبل في مجال صناعة السيارات

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قال المهندس شريف إسكندر، متخصص في تكنولوجيا المعلومات، إن شركة آبل لم تعلن عن استعدادها لصناعة السيارات، كما أنها رفضت التعقيب على خططها بشأن منتجاتها المستقبلية.



وأضاف المهندس شريف إسكندر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن آبل موجودة في صناعة السيارات ونظام الملاحة والاتصال، وأيضا الذكاء الاصطناعي لقيادة السيارات.



وأكد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أنه حتى الآن لا يوجد معلومات كافية عن هل سيصنعون سيارة كاملة أم اجزاء مهمة من السيارة.



وأشار إلى أن آبل تركز على حاليًا على تكنولوجيا البطاريات، لافتًا إلى أنه إذا تم تحديث البطاريات سيكون لها طفرة في جميع منتجات آبل، خاصة أنها سوف تؤثر على كل شيء منها الهواتف أو أجهزة اللاب توب أو السيارات، وأن إصدار اول سيارة من شركة آبل لن تكون قبل 3 سنوات.