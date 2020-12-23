أصل وفصل.. حملة يطلقها طلاب كلية إعلام جامعه القاهرة لربط الماضي بالحاضر

أطلق طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم العلاقات العامة والإعلان حملة بعنوان "أصل وفصل"، وذلكلإحياء التراث المصري بمختلف أنواعة "الحضارية، الإجتماعية، الشعبية، القومية، المادية والتراث الخاص بالتنشئة الإجتماعية لخلق جو عام من "النوستالجيا" أي الحنين إلى الماضي، وذلك في إطار البحث الشامل والمتكامل عن تاريخ وأصل وفصل التراث بشتي أنواعه.





وأنطلقت الحملة وذلك برعاية عميدة كلية الإعلام الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفي، وتحت إشراف أ.د داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان والدكتور طارق سلطان، ويعاونهم كل من الأستاذة رانيا حيدر والأستاذة فاطمة المدرسين المساعدين بالقسم.





وصرح أحد طلاب المشروع قائلًا :"الفكرة تكونت لديهم بعد عدد كبير من المقترحات والأفكار وتم الإستقرار في النهاية على حملة أصل وفصل لتعزيز الهوية المصرية وربط الماضي وتراثه العريق بالحاضر الذي نعايشة".





وقدمت الحملة منذ إطلاقها وحتي الأن حكايات عن أصل بعض الأماكن والمورثات المصرية كأصل وتاريخ أكلة الملوخية وما هي الدندورمة، وتم التصوير بمقر سوبيا الرحماني بالسيدة زينب، ومتحف المركبات الملكية مع العرض المفصل لتاريخ ونشأة تلك الأماكن الأثرية.



