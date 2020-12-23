هل الحكومة تستعد للإغلاق التام لمواجهة كورونا؟.. متحدث الوزراء يُجيب

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة فرض حظر جزئي ليلة رأس السنة وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات برأس السنة بعد ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا.



وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء إن لجنة إدارة أزمة كورونا ستحدد خلال اجتماعها الأسبوع المقبل الموقف من حظر الحركة في ليلة رأس السنة.



وأضاف أن سيكون هناك إلزام بارتداء الكمامة في وسائل النقل والبنوك والأماكن المغلقة بالمؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يسير في الشارع دون كمامة لن يتم توقيع غرامة فورية عليه.



وأكد على ضرورة تجنب التجمعات للوقاية من الإصابة بالفيروس، موضحًا أن اللقاح سيساعد على تخفيف درجة الإصابة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.



ولفت إلى أن قطاعات السياحة والطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بالفيروس، مستطردًا " كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث".



واختتم مستشار رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه لا تغيير في قرارات وزير التربية والتعليم بشأن غياب الطلاب أو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لمواجهة فيروس كورونا بكل المحاذير وبكل ما يحتمله الموقف، مؤكدًا أن اتخاذ القرار سيكون انعكاس للواقع في الأرض خاصة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "عندما استدعى الأمر الإغلاق في الموجة الأولى وإعلان حظر تجوال للمواطنين وتعليق حركة الطيران لم نتردد ونفس الموقف سوف يتكرر في الموجة الثانية".وأشار إلى أن لجنة إدارة أزمات فيروس كورونا سوف تجتمع الأسبوع المقبل من أجل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتشديد الإجراءات أو أي إجراء أخر يتعلق بتطبيق الغرامات بشكل فوري لعدم ارتداء الكمامة، حيث أن هناك اتجاه لتحصيل هذه الغرامات بشكل فوري وسيكون لسلطات إنفاذ القانون هذه السلطة للتعامل مع الأشخاص الغير مرتادين للكمامة في أي وسيلة مواصلات أو مترو أو بنك أو أي مصلحة حكومة...