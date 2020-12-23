مدافع سيراميكا كليوباترا يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته لمواجهة بيراميدز

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تعافي طارق سامي مدافع الفريق من الإصابة التي لحقت به في لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري، والتي كانت عبارة عن إلتواء في كاحل القدم.

 

وبذل محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، مجهودا كبيرا لتجهيز طارق سامي، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأعلن جاهزيته للمشاركة في لقاء بيراميدز المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.

 

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.

أخبار تهمك

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ ثلث ساعة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن