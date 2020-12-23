العثور على رضيع في القمامة بجوار مدرسة بالخصوص

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة بشارع البقوشي، المتفرع من شارع شريف النقراشي، بجوار أحد المدارس وسط القمامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الطفل، وإيداعه دار الرعاية بشبرا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رعاية الطفل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بتلقيه بلاغًا بالعثور على رضيع في أكوام القمامة بأحد الشوارع.

انتقلت قوة امنية، وجرى التحفظ على الرضيع وإرساله لمركز طبي للرعاية لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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