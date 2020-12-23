آشعة جديدة لنجم سيراميكا قبل مشاركته في التدريبات الجماعية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يخضع الإيفواري فونسينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لآشعة جديدة غد الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وآخر تطورات شفائه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وغاب اللاعب الإيفواري الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية للفريق، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، وخاض برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيلي الرياضي بالنادي.

ويخضع فونسينيو لاختبار طبي أخير غدا مع الأشعة، وفي حالة ثبوت شفائه التام من مزق العضلة الضامة، سوف يشارك في المران الجماعي يوم الجمعة بشكل طبيعي.

وتسير الاستعدادات داخل نادي سيراميكا كليوباترا على قدم وساق، لخوض لقاء بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب استاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية

منذ 6 دقائق

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن