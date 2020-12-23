العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وضع نادي العين الإماراتي ثنائي الزمالك نصب أعينه، من أجل التعاقد معهما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، أو في الميركاتو الصيفي المقبل.


ويريد العين الإماراتي ضم الثنائي المحترف أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، في يناير المقبل، أو في يونيو خاصة، ان ساسي ينتهي عقده في الصيف ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير.


وكشف مصدر موثوق ان إدارة العين قامت بتفويض أحد وكلاء اللاعبين، والذى كان مسؤولًا عن انتقال حسين الشحات، إلي الأهلي قادمًا من العين، لحسم صفقة ثنائي الزمالك.

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