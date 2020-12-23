بايرن ميونخ يعلق على مستقبل نجمه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني كشف عن القرار الذي اتخذه نجم الفريق البافاري النمساوي ديفيد ألابا بشأن مستقبله.

وأشارت صحيفة سبورت بيلد الألمانية إلى أن النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وقال كان في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد الألمانية :"ديفيد ألابا يعمل مع بايرن ميونخ منذ 12 عامًا، عشرة منها كمحترف، يبدو أنه يعيد توجيه نفسه وعلينا تقبل ذلك".

وأضاف:"في الوقت الحالي، لا أعرف كيف سيحدث ذلك، لقد طرحنا السجادة الحمراء لديفيد وذهبنا إلى أقصى حدودنا".

واختتم كان تصريحاته قائلاً: "لكن لم يمشي ديفيد وخاصة بيني زهافي وكيل أعماله على هذه السجادة الحمراء لذلك قمنا بلفها مرة أخرى".

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