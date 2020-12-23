الديهي يُشيد بقرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين: "ليه الفشخرة"

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر.



وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، عن سبب استيراد السيراميك والبورسلين من الخارج رغم وجود مصانع له في مصر، معقبًا: "ليه الفشخرة واستهلاك العملة؟!".



وشدد، على أن شراء سلعة مستوردة لها نظير مصري حرام من وجه نظره، معقبًا: "كل سلعة محلية الصنع تقوم بشرائها تساهم بها في فتح بيت مصري".