الديهي يُشيد بقرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين: "ليه الفشخرة"
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:31 م
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر.
وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، عن سبب استيراد السيراميك والبورسلين من الخارج رغم وجود مصانع له في مصر، معقبًا: "ليه الفشخرة واستهلاك العملة؟!".
وشدد، على أن شراء سلعة مستوردة لها نظير مصري حرام من وجه نظره، معقبًا: "كل سلعة محلية الصنع تقوم بشرائها تساهم بها في فتح بيت مصري".
وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، عن سبب استيراد السيراميك والبورسلين من الخارج رغم وجود مصانع له في مصر، معقبًا: "ليه الفشخرة واستهلاك العملة؟!".
وشدد، على أن شراء سلعة مستوردة لها نظير مصري حرام من وجه نظره، معقبًا: "كل سلعة محلية الصنع تقوم بشرائها تساهم بها في فتح بيت مصري".