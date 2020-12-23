متحدث الوزراء يكشف حقيقة فرض الغلق الجزئي بعد تزايد إصابات كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإغلاق الكامل يعني إغلاق بعض الأنشطة، هذا ما يقصده د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن القرارات الخاصة بالاغلاق الجزئي في الموجة الأولى كان من خلال اللجنة العلمية لفيروس كورونا، ومن السابق لأوانه أن نعرف اذا كان هذا وارد أم لأ.

ونوه بأنه ليس شرط الإجراءات التي تتخذها اللجنة تصب في صالح الإغلاق الجزئي، ولكن سيتم تطبيق الغرامة الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن قيمة الغرامات الفورية سيكون لها أثر من الغرامة التي تحصل بشكل متأخر من ارتكاب المخالفة.

وأوضح أنه تم إلغاء جميع الاحتفالات برأس السنة بتوجيهات رئيس الوزراء، ولن يكون هناك أي احتفالات برأس السنة، وسوف يطبق هذا القرار في عموم الجمهورية، وكل جهة سوف تحكم على التنفيذ في القطاع التابع لها.

وأشار إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التي نشهدها تمثل من الخطورة جرس إنذار، لافتا إلى أن هناك حالات تستدعي الدخول للمستشفيات، ولذلك هناك ضغط على العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناع.

وأكد أن دعم القطاع السياحي امتداد لما اتخذه مجلس الوزراء من قبل، ووقف اي اجراءات بالحجز الإداري حتى نهاية ديسمبر 2021، وذلك من أجل مساندة قطاع السياحة والطيران ومنح التسهيلات لهما.

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