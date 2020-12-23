وزير الأوقاف يصدر بياناً جديداً اليوم بعد زيادة انتشار فيروس كورونا وتحوره

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
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وزير الأوقاف يصدر بياناً جديداً اليوم بعد زيادة انتشار فيروس كورونا وتحوره 

أصدر وزير الأوقاف السيد الدكتور محمد مختار جمعة بياناً اليوم، في ظل تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا، وتحوره والإعلان عن اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، وقال الوزير أن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية واتباع تعليمات الجهات المختصة والإلتزام بمطلب التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة هو مطلب شرعي قبل أن يكون مطلب وطني أو إنساني.

وزير الأوقاف يصدر بياناً جديداً اليوم بعد زيادة انتشار فيروس كورونا وتحوره

وأكد جمعة على أن التسبب في أذى الأخرين أو أذى النفس أو الإضرار بالمجتمع وعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية هو إثم ومعصية، وإذا كانت هذه المخالفة إثم ومعصية، فإنه من الأولى على من يذهب إلى بيوت الله طالباً مرضات الله أن يلتزم بهذه الإجراءات لأن ما عند الله لا يُنال بمعصيته.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يجب على جميع أئمة الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة الإلتتزام بالإجراءات الإحترازية وتنبيه مرتادي المساجد على الإلتزام بها، وبيان حرمة أذى الخلق، مشيراً إلى أن المسلم الحقيقي لا يكون أبداً سبباً في أذى الغير.

وأكد مختار جمعة على أن سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عدم الملتزمين بالتعليمات، وضد أي مسؤول يقصر في أداء عمله، مضيفاً أن من خاف على نفسه من العدوى بفيروس كورونا حال ذهابه للمسجد فلا حرج إطلاقاً من صلاته في بيته.


وزير الأوقاف يصدر بياناً جديداً اليوم بعد زيادة انتشار فيروس كورونا وتحوره 

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