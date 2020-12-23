ارتفاع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
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تعافت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار بعد بيانات اقتصادية بعد أن شهد المعدن الأصفر 4 أيام من التراجع.

وتأرجحت أسعار المعدن بين الصعود والهبوط خلال الجلسة، لكنها وسعت مكاسبها بعد بيانات اقتصادية ضغطت على الدولار.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، بينما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة للشهر السابع على التوالي.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الماضي لكن بأقل من التقديرات الأولية.

ولم يتأثر الذهب بانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيزية بقيمة 892 مليار دولار فقط، مطالباً بزيادة الأموال.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4 بالمائة، أو ما يعادل 7.8 دولار، ليصل إلى 1878.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 12 دولاراً، ليصل إلى 1873.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.36.

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