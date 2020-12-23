الديهي: هناك خطة تنموية طموحة للدولة المصرية لمجابهة الفقر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك خطة تنموية طموحة لمجابهة الفقر وتغيير واقع المواطنين تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن هناك تراجع في معدل الفقر من 32.5% خلال عام 2017-2018 إلى 29 % خلال 2019-2020 في مصر لأول مرة منذ عام 1999 وفقًا لما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد، مشددًا على أن هذه النسبة مخيفة في المجتمع وليست أفضل شيء، وإنما أمر مبشر وإيجابي وخطوة للأمام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تراجع نسب الفقر جاء نتيجة منظومة وحزمة من الاجراءات المتكاملة وجهد كبير ولم يحدث بقرار جمهوري، تتمثل في وجود بنية تحتية قوية، وارتفاع نسبة التشغيل وانخفاض نسبة البطالة، وانخفاض سعر الفائدة، وارتفاع معدل النمو، وثبات الاحتياطي النقدي، مشددًا على أن زيادة الفقر يعني أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة غير مثمرة.

وتابع "الديهي"، أن الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي هو خلق واقع قوي للاقتصاد المصري يستطيع أن يواجه الأزمات، بدليل أننا حققنا معدل نمو 3.5% رغم أزمة كورونا.

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