الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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حددت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، بديل جاستن سيرينو في الميركاتو الشتوي القادم حال فشل المفاوضات مع صن داونز لضم اللاعب الأوروجواياني. 

وقال مصدر داخل الفريق الأحمر، أن الأهلي استقر على بديل سيرينو في حال فشل المفاوضات مع فريقه بسبب التمسك بالقيمة المالية الكبيرة التي حددها صن دوانز مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب. 

وأوضح، أن والتر بواليا مهاجم فريق الجونة هو البديل الأقرب لسيرينو، بالإضافة إلى التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، بعد أن خرج الثنائي عمر السومة وموليكا من حسابات المارد الأحمر. 

وأكد المصدر، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لم يطلب التعاقد مع أي لاعب سوا سيرينو، وما يتم تداوله مجرد أسماء تم ترشيحها من أعضاء لجنة التخطيط. 

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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