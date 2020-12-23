أحمد كريمة يفقد أعصابه بعد انكار أحد الإعلاميين عذاب القبر: "ده افلاس فكري"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إنكار أحد الإعلاميين الكبار عذاب القبر دون ذكر أسمه، معقبا: "هو ماله، ما يروح يصلح الإعلام اللي هو فيه، إفتاء أحد الإعلامين في شؤون الدين إنفلات".

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه يستغرب من قيام أحد الإعلاميين بالإفتاء في شؤون الدين، معقبًا: "احنا عمرنا شوفنا إعلامي يهويدي أو مسيحي يُفتي في الدين، دا إنفلات ما بعده أنفلات في الفتوى". 

ولفت إلى أن عذاب القبر أمر ثابت بالقرآن، وهذا واضح في قوله تعالى: "لنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ".

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