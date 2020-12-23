لجنة الفيروسات: "لم ندخل ذورة موجة كورونا الثانية حتى الآن" (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن حالات الإصابات بكورونا ستتزايد في شهري ديسمبر ويناير بصورة كبيرة، متوقعة أن يصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 140 ألف إصابة.

وأضافت "وجيدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لسة مدخلناش إلى الذروة في الموجة الثانية".

وأشارت إلى أن الدولة تسعى للحصول على أكثر من لقاح لسد احتياجات مرضى كورونا، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك تنوع في اللقاحات وتعدد في التطعيمات لأن استجابة المواطنين للقاحات ليست واحدة وعادة ما تكون مختلفة.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس إجباريا، لافتة إلى أنها جرعتان بينهما 21 يومًا.

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مسئولية المواطن عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن نأخذ دروس من إدارة الموجة الأولى لفيروس كورونا في التعامل مع الموجة الثانية الحالية، مشيرة إلى أن هناك 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان بأن منحنى إصابات كورونا في تصاعد، وأكثر المحافظات إصابة هي محافظة القاهرة، يليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مناشدة المواطنين بهذه المحافظات وأصحاب الأمراض المزمنة بتوخي الحذر والاستفادة من مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالمجان.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ ثلث ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية

منذ 5 دقائق

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن