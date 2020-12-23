لجنة الفيروسات: "لم ندخل ذورة موجة كورونا الثانية حتى الآن" (فيديو)



وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس إجباريا، لافتة إلى أنها جرعتان بينهما 21 يومًا.



وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مسئولية المواطن عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن نأخذ دروس من إدارة الموجة الأولى لفيروس كورونا في التعامل مع الموجة الثانية الحالية، مشيرة إلى أن هناك 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة.



ونوهت وزيرة الصحة والسكان بأن منحنى إصابات كورونا في تصاعد، وأكثر المحافظات إصابة هي محافظة القاهرة، يليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مناشدة المواطنين بهذه المحافظات وأصحاب الأمراض المزمنة بتوخي الحذر والاستفادة من مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالمجان.

قالت وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن حالات الإصابات بكورونا ستتزايد في شهري ديسمبر ويناير بصورة كبيرة، متوقعة أن يصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 140 ألف إصابة.وأضافت "وجيدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لسة مدخلناش إلى الذروة في الموجة الثانية".وأشارت إلى أن الدولة تسعى للحصول على أكثر من لقاح لسد احتياجات مرضى كورونا، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك تنوع في اللقاحات وتعدد في التطعيمات لأن استجابة المواطنين للقاحات ليست واحدة وعادة ما تكون مختلفة.