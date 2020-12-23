ميسي يصل الأرجنتين لقضاء فترة أعياد الميلاد

وصل نجم وقائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، لمسقط رأسه بمدينة روساريو لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع أسرته.

ووفقاً للصور التي نشرتها الصحف المحلية، وصل صاحب الـ33 عاماً رفقه زوجته وأولاده على طائرته الخاصة قادماً من إسبانيا.

وسيلتقط ميسي الأنفاس لبضعه أيام فقط، لاسيما وأن الفريق الكاتالوني سيعود للتدريبات يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة إيبار يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الـ16 لليغا.

وكان النجم الأرجنتيني واصل صناعة التاريخ بهدفه في شباك بلد الوليد الثلاثاء، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ15 لليغا، حيث كسر به الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلا مع فريق واحد (644 هدفاً).