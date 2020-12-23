ميسي يصل الأرجنتين لقضاء فترة أعياد الميلاد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وصل نجم وقائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، لمسقط رأسه بمدينة روساريو لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع أسرته.

 

ووفقاً للصور التي نشرتها الصحف المحلية، وصل صاحب الـ33 عاماً رفقه زوجته وأولاده على طائرته الخاصة قادماً من إسبانيا.

 

وسيلتقط ميسي الأنفاس لبضعه أيام فقط، لاسيما وأن الفريق الكاتالوني سيعود للتدريبات يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة إيبار يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الـ16 لليغا.

 

وكان النجم الأرجنتيني واصل صناعة التاريخ بهدفه في شباك بلد الوليد الثلاثاء، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ15 لليغا، حيث كسر به الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلا مع فريق واحد (644 هدفاً).

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ ثلث ساعة

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يتعرض لإصابة قوية

منذ 5 دقائق

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

09:01 م

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن