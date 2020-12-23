نشأت الديهي عن إجراءات دعم السياحة: قبلة حياة من الحكومة للقطاع

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دعم قطاع السياحة بات واجبًا؛ لكونه حقق خسائر مهولة نتيجة أزمة جائحة كورونا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدولة قررت منح قطاع السياحة قبلة الحياة ودعمه؛ لمحاولة الاستمرار حتى تمر العاصفة الخاصة بكورونا.

وأوضح "الديهي"، أن إجراءات دعم قطاع السياحة تتم من خلال حزمة من المساعدات تتمثل في إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر، والاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وجدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا سواء كهرباء أو غاز أو مياه أو مراسي نيلية، وإرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية، مع تطبيق نفس القرارت على شركات الطيران.

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