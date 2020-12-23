خبيرة تكشف عن أساسيات عالم الموضة

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قالت إيمان أحمد، خبيرة الموضة، إن ما دفعها لأن تكون لها مدونة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، حبها للتنسيق الملابس وهو ما حفزها للدخول لعالم الموضة".





وتابعت "أحمد" خلال حوارها مع فضائية الحدث اليوم، أنها بدأت كعارضة أزياء للملابس المحتشمة ومنها إلى مشاركة الأزياء اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي.



‎واستكملت:"من الأساسيات في خزانة أي سيدة القميص الأبيض بأزرار فهو يمكن أن ينسق بأكثر من طريقة في جميع الأوقات والمناسبات مع بعض التغييرات، فهو لا غني عنه، وكذلك الجاكيت الجينز من الأساسيات أيضا خصوصا المرأة العاملة فهو يواكب الموضة دائما".







‎وواصلت:" من الأكسسورات التي تضفي لمسات من التجدد على إطلالاتنا هوالحزام الجلد العريض، فهو يساعد على تحديد الخصر وإظهارالإطلالة بشكل مميز".



‎ولفتت إلى أن اختيار الملابس المناسبة ليس بالأمر الصعب، فمعرفة شكل جسمك إذا كان ساعة رملية أوتفاحة أومستطيل أوغيره سوف يسهل اختيار القطعة المناسبة".