استراتيجي: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على ضرورة معاقبة أردوغان (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا خيار أمامه أمام التوافق الأوروبي الأمريكي.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصبحوا متفقين على ضرورة معاقبة أردوغان، لافتا إلى أن الرئيس التركي لا يوجد بديل له إلا التراجع خطوات عن طريق مد جسور التفاهم مع إسرائيل.

وأشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة جدا بالنسبة لأردوغان، مردفا بأن هناك تعاون اقتصادي وعسكري فضلا عن أن هناك استفادة مباشرة من التطبيع مع إسرائيل التي تستخدمها أنقرة كورقة لإعادة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي بعدما تعرضت لعقوبات أدت لنزيف اقتصادي.

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