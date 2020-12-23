نشأت الديهي يناشد بالالتزام بالإجراءات الوقائية لكورونا: "الموضوع مقلق"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موضوع فيروس كورونا بات مقلق وأعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة أعلنت عن إصابة 911 حالة جديدة بفيروس كورونا، و42 حالة وفاة اليوم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة هي التي تم إبلاغ الوزارة بها فقط، وهناك حالات عديدة يتم علاجها منزليًا دون الإبلاغ عنها.

وناشد "الديهي"، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الحكومية المشددة التي بدأت تأخذ طابع جاد للحد من انتشار كورونا، معقبًا: "صوت الحكومة اليوم في الحديث عن أزمة كورونا كان أكثر سخونية وحسم وقلق؛ لتزايد أعداد الإصابات والوفيات بكورونا"، منوهًا بأن الحكومة قررت إلغاء احتفالات رأس السنة بسبب جائحة كورونا.

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