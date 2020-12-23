أحمد موسى: تواصل ارتفاع إصابات كورونا خلال الشهر المقبل (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إصابات فيروس كورونا مستمرة في الارتفاع خلال الشهر المقبل، وفقا لوزيرة الصحة.

وتساءل موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «25% حجم إصابات الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما وفقا لتصريحات وزيرة الصحة»، مناشدا كافة المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة.

وتابع موسى «زيادة أعداد مستشفيات العزل دليل على ارتفاع عدد الإصابات»، مرجحا عدم ارتفاع إصابات كورونا في محافظات الصعيد بسبب عدم وجود وسائل نقل عامة على غرار القاهرة، فضلا عن قلة التجمعات.

وأكد موسى أن شحنات لقاحات كورونا تخضع إلى تحاليل دقيقة قبل توزيعها على المواطنين وفقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان»، مشيرا إلى أن البحرين والإمارات اعتمدتا لقاح سينوفارم الصيني.

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