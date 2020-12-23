البنك الأفريقي للتصدير يؤكد أن القارة الأفريقية تحتاج 9 مليارات دولار لتوفير اللقاحات

أكد مسؤول بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اليوم أن القارة الأفريقية تحتاج إلى نحو تسعة مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لوقف الجائحة، لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها.





وقال كبير الاقتصاديين بالبنك هيبوليت فوفاك: إن الدول الأفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمّنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح، مشيرا إلى أنه إذا تُرك الإمداد بلقاحات كوفيد-19 للسوق ستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة بما فيها أفريقيا، وأضاف قائلا: "حتى إذا كان لدى أفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية".





وتشير تقديرات البنك إلى أن أفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليارات دولار لشراء اللقاحات، ونحو 3.3 مليارات دولار لتوصيلها حتى تحقق هدف تطعيم 60 %على الأقل من 1.3 مليار أفريقي بدءا من العام المقبل.





وسيأتي جزء من التمويل من تحالف كوفاكس العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته، ويهدف إلى ضمان تمكّن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل .