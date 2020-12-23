البنك الأفريقي للتصدير يؤكد أن القارة الأفريقية تحتاج 9 مليارات دولار لتوفير اللقاحات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكد مسؤول بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اليوم أن القارة الأفريقية تحتاج إلى نحو تسعة مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لوقف الجائحة، لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها.


وقال كبير الاقتصاديين بالبنك هيبوليت فوفاك: إن الدول الأفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمّنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح، مشيرا إلى أنه إذا تُرك الإمداد بلقاحات كوفيد-19 للسوق ستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة بما فيها أفريقيا، وأضاف قائلا: "حتى إذا كان لدى أفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية".


وتشير تقديرات البنك إلى أن أفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليارات دولار لشراء اللقاحات، ونحو 3.3 مليارات دولار لتوصيلها حتى تحقق هدف تطعيم 60 %على الأقل من 1.3 مليار أفريقي بدءا من العام المقبل.


وسيأتي جزء من التمويل من تحالف كوفاكس العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته، ويهدف إلى ضمان تمكّن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل .

أخبار تهمك

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و 23 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

07:28 م

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن