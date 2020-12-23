اقتصادية دبي تطلق تطبيق "إيمباي" لتمويل الرخص التجارية خلال 5 دقائق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
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وقعت اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لخدمات الدفع بهدف تفعيل تطبيق إيمباي empay الذكي لتمويل الرخص التجارية في غضون 5 دقائق دون الحاجة لتوفير المستندات الورقية وذلك من خلال أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي مع رصيد فوري لمتعاملي اقتصادية دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي أنه يتم التسجيل في التطبيق المتميز "إيمباي" عبر تقنية المسح الضوئي للهوية الإماراتية وفي غضون دقيقتين فقط يتم منح بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق مع رصيد مالي مضاف لتمكين متعاملي اقتصادية دبي من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.. ويمكن لمختلف فئات متعاملي اقتصادية دبي تحميل تطبيق "إيمباي" عن طريق زيارة متاجر أبل وجوجل الإلكترونية.

ويواكب إطلاق التطبيق جهود اقتصادية دبي لتعزيز بيئة المدفوعات غير النقدية وتوفير حلول رقمية للمعاملات ، تماشيا مع إطلاق حكومة دبي لفريق عمل "دبي اللانقدية" الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

حضر توقيع المذكرة محمد حسن الشحي نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي و منى القصاب المدير التنفيذي لشركة الإمارات لخدمات الدفع.

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