الحكومة ترد على تحذيرات بعض الدول من زيارة مصر (فيديو)

Advertisements

قال المستشار نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض مراكز الأوبئة حول العالم تجاوزت نطاق صلاحيتها وبدأت تصدر بيانات عن عدة دول بينهم مصر، وذلك ردا على تحذيرات بعض الدولة من زيارة مصر.



وأكد سعد خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات بخلاف سلطات الدولة منظمة الصحة العالمية، بسبب أن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن منظمة الصحة العالمية مطلعة على الوضع الصحي في مصر وأشادت بالإجراءات الاحترازية.