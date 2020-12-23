مستشار طبي تكشف أضرار تناول المكملات الغذائية (فيديو)

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قالت الدكتورة مهيتاب هاني، المستشار الطبي، إنه يجب أخذ الحيطة والحذر بشأن تناول المكملات الغذائية خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية لدى النساء، كما يجب الحذر بشأن إعطاء المكملات الغذائية للأطفال إلا في حال توصية الطبيب بتناولها، مشيرة إلى أنه يمكن أن تسبب الجرعات العالية من بعض العناصر الغذائية تأثيراتٍ ضارة، حيث يحتاج الجسم كمية معينة من كل عنصر غذائي.



وأضافت "هاني"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أن الكميات العالية جدا من المكملات الغذائية ليست أفضل بالضرورة، وقد يؤدي الحصول على كميات تفوق حاجة الجسم من هذه العناصر إلى الإصابة ببعض الأضرار، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسبب الجرعات العالية من فيتامين بـ6 أضرار للجهاز العصبي، كما يمكن أن يُشكل تناول مكملات فيتامين "أ" أو فيتامين "ج" أو فيتامين "هـ" أثناء الحمل خطرًا على الجنين.



وتابعت: "يمكن أن يسبب فيتامين "ج" الإسهال عند تناوله بجرعات أعلى من قدرة امتصاص الأمعاء، وقد توجد بعض الاستثناءات، حيث يمكن لبعض الأشخاص تحمّل 5000-25000 مليغرامٍ من فيتامين ج يوميًا، ويمكن أن تكون مكملات السيلينيوم، والبورون، والحديد سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة؛ خاصة وأن استهلاك بعض المكملات الغذائية مع الأدوية قد يسبب حدوث تداخلات دوائية".