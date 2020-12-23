مستشار طبي تكشف أضرار تناول المكملات الغذائية (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت الدكتورة مهيتاب هاني، المستشار الطبي، إنه يجب أخذ الحيطة والحذر بشأن تناول المكملات الغذائية خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية لدى النساء، كما يجب الحذر بشأن إعطاء المكملات الغذائية للأطفال إلا في حال توصية الطبيب بتناولها، مشيرة إلى أنه يمكن أن تسبب الجرعات العالية من بعض العناصر الغذائية تأثيراتٍ ضارة، حيث يحتاج الجسم كمية معينة من كل عنصر غذائي.

وأضافت "هاني"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أن الكميات العالية جدا من المكملات الغذائية ليست أفضل بالضرورة، وقد يؤدي الحصول على كميات تفوق حاجة الجسم من هذه العناصر إلى الإصابة ببعض الأضرار، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسبب الجرعات العالية من فيتامين بـ6 أضرار للجهاز العصبي، كما يمكن أن يُشكل تناول مكملات فيتامين "أ" أو فيتامين "ج" أو فيتامين "هـ" أثناء الحمل خطرًا على الجنين.

وتابعت: "يمكن أن يسبب فيتامين "ج" الإسهال عند تناوله بجرعات أعلى من قدرة امتصاص الأمعاء، وقد توجد بعض الاستثناءات، حيث يمكن لبعض الأشخاص تحمّل 5000-25000 مليغرامٍ من فيتامين ج يوميًا، ويمكن أن تكون مكملات السيلينيوم، والبورون، والحديد سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة؛ خاصة وأن استهلاك بعض المكملات الغذائية مع الأدوية قد يسبب حدوث تداخلات دوائية".

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و 25 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 9 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

07:28 م

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

08:34 م

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن