صالحة للأكل.. شاهد| شوكولاتة عمرها 120 عاما

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقريرا مصورا كشفت فيه عن صلاحية شوكولاتة للأكل عمرها 120 عاما.

وأضاف التقرير أن ألواح من الشوكولاتة تعود إلى عام 1900 وجدت ضمن مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون؟، لكن الغريب في الأمر أن بعد مرور 120 عامًا ألواح الشوكولاتة ما زالت صالحة للأكل إلى حد كبير.

وأوضح أن الشوكولاتة كانت عبارة عن هدية تذكارية إلى الجنود خلال حرب البوير قدمتها لهم ملكة بريطانيا آنذاك الملكة فيكتوريا، ومن المرجح أنها وصلت إلى الشاعر الأسترالي عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد حيث اشتراها من أحد الجنود البريطانيين ليكتشفها موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية بعد مرور أكثر من قرن وسط مقتنيات بانجو باترسون.

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